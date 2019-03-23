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Ev Açma ve hırsızlık

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Ev Açma ve hırsızlık
Ev Açma ve hırsızlık

19.03.2019 tarihinde, Bahçeli’de Morlais Sitesinde,  Robert Edward BEEDHAM’a ait ikametgah içerisinden 100 Stg, 100 Euro ve 1000 TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosunu çalınması olayı ile ilgili olarak tutuklanan  O.İ.(E-27);’nin yapılan ileri sorgulamasında; 04.03.2019 tarihinde, Bahçeli'de Gizemli Sokak üzerinde bulunan Carrington Marina View Sitesinde, Saleh ALTARAWNEH’a ait ikametgahın kapısına, Jan GALJE’ye ait ikametgahın mutfak penceresine, Andrey KARZHOV’a ait ikametgahın sürme kapısına ve David SUMMERS’a ait ikametgahın penceresine hasar verdikten sonra söz konusu ikametgahlara girdiği, ancak herhangi bir şey çalmadan ikametgahlardan ayrıldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor. 

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