Ev açma ve hırsızlık

. 07-11.10.2019 tarihleri, arasında, Vadili’de Topel MENTEŞ’e ait ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve toplam 2760 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.K.(E-25) tutuklandı

15.10.2019 tarihinde ise, saat 00.15 sıralarında, Alsancak’ta, Aydoğan ERAY’a ait ikametgahın balkon kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden muhtelif ziynet eşyaları ile 2 adet bayan kol saati, iki adet tablet bilgisayar ve 1 adet cep telefonu çalındı Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Q.A.A.A.(E-21), M.A.M.A.(E-23) ve Q.A.A.A.(E-25) tutuklandı.