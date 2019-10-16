  • BIST 93.931
  • Altın 280,882
  • Dolar 5,8856
  • Euro 6,4941
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ev açma ve hırsızlık

» »
Ev açma ve hırsızlık
Ev açma ve hırsızlık

.    07-11.10.2019 tarihleri, arasında, Vadili’de Topel MENTEŞ’e ait ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve toplam 2760 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.K.(E-25) tutuklandı

15.10.2019 tarihinde ise, saat 00.15 sıralarında, Alsancak’ta, Aydoğan ERAY’a ait ikametgahın balkon kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden muhtelif ziynet eşyaları ile 2 adet bayan kol saati, iki adet tablet bilgisayar ve  1 adet cep telefonu çalındı Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Q.A.A.A.(E-21), M.A.M.A.(E-23) ve Q.A.A.A.(E-25) tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görneç ve Serdarlı’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak16 Ekim 2019 Çarşamba 09:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 16 Ekim çarşamba )16 Ekim 2019 Çarşamba 09:14
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00
  • Tatar: Bu topraklarda refah ve güvenlik içinde yaşamanın yegane güvencesi UBP’dir15 Ekim 2019 Salı 21:43
  • CTP: Her zaman barıştan yanayız15 Ekim 2019 Salı 20:55
  • Saner: UBP halkın umududur vazgeçilmezidir15 Ekim 2019 Salı 20:47
  • Eroğlu: Kırgınlıkları sandığa taşımayın15 Ekim 2019 Salı 20:46
  • Özersay: Seçilmiş kişilere hakaret etmeye kimsenin hakkı yok15 Ekim 2019 Salı 20:06
  • Herkes gıda zincirindeki sorumluluğunu yerine getirsin15 Ekim 2019 Salı 19:16
  • Güneyde yıldırım düştü! 2 yangın !15 Ekim 2019 Salı 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti