Ev açma ve Hırsızlık

18-19.04.2020 tarihleri arasında; Beylerbeyi’nde Kemer Sokak üzerinde bulunan Mohammad Al LUBBAT’a ait ikametgah açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 6400 TL, 90 dolar ve 110 Euro nakit para, 1 adet LCD televizyon ve uydu alıcısı, 1 adet kayıt cihazı, 20 adet kol saati, 15 adet güneş gözlüğü, 2 adet numaralı gözlük, 15 adet parfüm, 1 adet altın kolye, 1 adet İpone 7 marka cep telefonu, 1 adet erkek cüzdanı ve içerisinde bulunan kişisel belgeler, ile 1 adet pitbul cinsi köpeğin çalındığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.A.(E-24), Y.M.Y.E.(E-24) ve J.A.J.A.H.(K-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA, SARHOŞLUK VE TECAVÜZ-İ ALET TAŞIMAK:

03.05.2020 tarihinde saat 00.50 sıralarında Gemikonağı’nda Şht Salahi Mehmet Sokak üzerinde O.Ş.(E-25) 129 mg alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada tasarrufunda bulundurduğu bıçak ve kumaş makasını kendisini gürültü yaptığı için uyaran site görevlisi ile bölgede bulunan kişilerin üzerine doğru korkutmak amacı ile gelişi güzel salladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 02 - 03 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 16 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 5 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

02.05.2020 tarihinde saat 10:00 sıralarında Geçitkale köy meydanında seyir halinde bulunan Sunay İNEBEYLİ (K-30) yönetimindeki DS 244 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arıza ve benzin kaçağından dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracının makine kısmı yanarak kısmen hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.