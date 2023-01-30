  • BIST 5.122,77
  • Altın 1162.439
  • Dolar 18.8068
  • Euro 20.4861
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Ev Açma ve Hırsızlık!

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ev Açma ve Hırsızlık!

18-28 Ocak 2022 tarihleri arasında Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde meydana gelen hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen O.T.(E-24, Ö.F.E.(E-23) ve M.Ö.(E-25) tutuklanmıştır.


Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamalarında; Yeniboğaziçi’nde bulunan Mete KÖROĞLU’na ait ikametgah içerisinden; 1 adet televizyon, 1 adet tost makinesi, 1 adet kahve makinesi, 1 adet su ısıtıcısı ve 1 adet ütü, yine Yeniboğaziçi’nde bulunan Ursula ZENNER’e ait ikametgahın avlusu içerisindeki ambardan 1 adet jeneratör, 1 adet odun kesme makinesi ve 1 adet ot kesme makinesi ile Gazimağusa’da Rasoul SANGIAN’a ait olup park halinde bulunan aracı çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pile Türk  İlkokulu’nda Sesli Kitap Heyecanı30 Ocak 2023 Pazartesi 12:27
  • Gürdal: Karneler kötü olsa da ailelerin tepkileri sevgi olmalıdır30 Ocak 2023 Pazartesi 12:06
  • Alayköy Organize Sanayi Bölgesi'nde belediye veznesi açıldı!30 Ocak 2023 Pazartesi 11:58
  • Tavuğa Zam Geldi!30 Ocak 2023 Pazartesi 11:56
  • Töre ve heyeti Cezayir'de!30 Ocak 2023 Pazartesi 11:45
  • DAÜ BİR-SEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMESİNE ÇAĞRI30 Ocak 2023 Pazartesi 11:23
  • Tatar: Kıbrıs sorunuyla ilgilenen uluslararası toplum, kalıpların dışında düşünmesi gerek30 Ocak 2023 Pazartesi 11:05
  • Polis uyardı: Dolu yağışı nedeniyle Kaplıca- Tatlısu ana yolu buzlandı!30 Ocak 2023 Pazartesi 09:55
  • Akdeniz'de deprem29 Ocak 2023 Pazar 22:27
  • Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin KKTC'ye geldi29 Ocak 2023 Pazar 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti