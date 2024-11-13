Ev Açma ve İkametgahtan Hırsızlık Operasyonu: Binbir Surat

28 Ağustos-12 Kasım 2024 tarihleri arasında Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde yaşanan bir dizi ev açma ve ikametgahtan hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak "Binbir Surat Operasyonu" adı altında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, zanlı olarak belirlenen K.Ç. (55 yaşında kadın), N.Ç. (43 yaşında kadın), D.Ç. (36 yaşında kadın) ve S.B. (39 yaşında kadın) polis ekipleri tarafından tespit edilip tutuklandı.

Yapılan soruşturmada, bu kişilerin Lefkoşa ve Gönyeli’deki dört farklı eve izinsiz girdikleri ve içeride bulunan ziynet eşyalarıyla birlikte toplamda 7500 TL ve 2300 Sterlin (Stg) nakit parayı çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, hırsızlık olaylarını nasıl planladıkları, herhangi bir suç ortaklarının olup olmadığı ve çalınan eşyaların akıbetiyle ilgili polis soruşturması devam ediyor.