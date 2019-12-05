Ev Açma ve Mülke Tecavüz sanığına 45 gün hapis cezası

5.4.19 tarihinde Akdoğan’da Akdoğan sakini Y.D’ nin ikametgâhına avludaki çiçek saksısı altında bulunan anahtarı almak suretiyle giriş sağlayan aynı köy sakini F.A eve dönen ev sakinleri tarafından fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan polis tarafından tutuklanmıştı.

Aleyhine ev açma ve mülke tecavüz suçlamasıyla dava getirilen sanık F.A aleyhindeki tahkikatın tamamlanması sonucu 15.4.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest bırakılmıştı.

Bugün 5.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler huzurunda görülen davada suçunu kabul eden sanık 45 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler tarafından görülen davada suçun işleniş şekliyle ilgili detaylı teferruat aktardı.

Sanığın 26 yaşında evlilik hazırlığında olan dar gelirli genç bir suçlu olduğu, dar geliri nedeniyle ekstra işlerde çalışmakta olduğuna değinilen kararda sanığın konu ikametgâha bulduğu anahtar yardımıyla girmesi ve evden bir şey almayıp zarar da vermemiş olması yanında suçunu kabul edip mahkemeden özür dilemesi ve adaletin erken tecellisine katkıda bulunmasının dikkate alındığı kararda ceza yönündeki yasalara da değinildi.

Ev açma suçunun 5 yıl, mülke tecavüz suçunun da 2 yıl hapislik cezasına tabi olduğu belirtilen kararda hiç kimsenin başkasının ikametgâhına hırsızlık maksadıyla ve izinsiz girmesinin bir izahı olmadığına değinildi. İnsanların evinde huzur içerisinde oturamaz duruma gelinen bu ortamda zanlının ev içerisinde olduğu esnada sakinler tarafından tespit edilmesinin işlenecek suçun önüne geçilmesine vesile olmasına rağmen ev sakinlerinin büyük korku ve panik yaşamasına neden olunmuştur denildi.

Son zamanlarda bu gibi olaylarda artış yaşandığına ve insanların evlerinde dahi rahat bir yaşam sürmemesine dikkat çeken kıdemli yargıç Güzeler, sanık hakkında takdir edilecek cezanın hapislik dışında bir ceza olamayacağına vurgu yaptı.

Sanığın 10 gün poliste tutuklu kalması, sabıkasız oluşu ve evlilik hazırlığı içerisinde olmasını sanık lehine hafifletici nedenler olarak dikkate aldığını belirten Güzeler, sanığa suçlu bulduğu ev açma suçundan 45 gün, mülke tecavüz suçundan 20 gün hapis cezası takdir ettiğini belirtti. Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, hapislik cezalarının birlikte çekileceğini belirtti.