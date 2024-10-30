Ev arkadaşına bıçakla saldırdı, ayırmak isteyen yaralandı

Girne’de kalmakta oldukları apartman dairesi içerisinde saat 02.30 sıralarında yüksek sesle müzik dinleme konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, H.M.Ö.(E-27) eline aldığı bıçak ile ev arkadaşı Y.G.(E-32)’ye saldırdığı sırada, ayırmak için araya giren ev sakini S.E.T.(E-23)’yi bıçak ile karın kısmından yaraladı.
Polisten verilen bilgiye göre, S.E.T. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
H.M.Ö. tutuklandı, soruşturma sürüyor.
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