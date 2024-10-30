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Ev arkadaşına bıçakla saldırdı, ayırmak isteyen yaralandı

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Polisten verilen bilgiye göre, S.E.T. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Ev arkadaşına bıçakla saldırdı, ayırmak isteyen yaralandı

Girne’de kalmakta oldukları apartman dairesi içerisinde saat 02.30 sıralarında yüksek sesle müzik dinleme konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, H.M.Ö.(E-27) eline aldığı bıçak ile ev arkadaşı Y.G.(E-32)’ye saldırdığı sırada, ayırmak için araya giren ev sakini S.E.T.(E-23)’yi bıçak ile karın kısmından yaraladı.

Polisten verilen bilgiye göre, S.E.T. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

H.M.Ö. tutuklandı, soruşturma sürüyor.

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