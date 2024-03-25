Ev arkadaşına cinsel saldırıda bulundu... Cezaevi'ne gönderildi...

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı B.E'nin 21 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 raddelerinde zanlının Haspolat Belediye Evleri’ndeki ikametgahı içerisinde ev arkadaşı Ç.T.’nin elleri ve ayaklarını tutup yatak üzerine bastırarak ciddi şekilde darp ettikten sonra bağırmaması için elleri ile ağzını kapatarak giydiği kıyafetleri çıkarmaya çalışıp arzusu hilafına göğüslerini elleyip dudaklarından öperek cinsel saldırıda bulunduktan sonra, cinsel organını çıkartıp eşofman üzerinden genç kadına sürterek, cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, Ç.T.’nin kıyafetlerini çıkarmaya çalışan zanlının cinsel organına tekme atıp üzerinden uzaklaştırdığını ifade etti. Yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün kalmakta olduğu evde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, ikametgahta yapılan arama neticesinde müştekinin ifadesinde bahsettiği olay anında zanlının giymekte olduğu eşofman altı ile askılı siyah renkli atletin odasında tespit edilerek DNA araştırılması yapılmak üzere emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı ve müştekiden DNA incelemesi için kan ve tükürük swapları alındığını kaydetti.

Polis, zanlının sözlü beyanında internette ev arkadaşı aradığını, Ç.T. ile orada tanıştıklarını ev kirası için para istediğini fakat para vermek istemediği için evden çıkmasını söylediğini müştekinin de kabul edip “beni bırak o zaman” dediğini ve kendisini araba ile bıraktığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, işlenen suçların ciddiyetine vurgu yaparak, tutuklu yargı talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise cinsel saldırı iddialarının doğru olmadığını öne sürerek, “Ev arkadaşı olarak aldım. 5 bin TL verecekti ama vermedi. Üstelik onu birçok kez işe ve okula bıraktım. Bir haftada bin 500 TL benzin parası harcadım. Kira vermek istemedi ve evden çıkacağını söyledi. Ben de istediği yere bıraktım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.