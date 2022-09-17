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Ev arkadaşını bıçaklayan zanlıya ek tutukluluk

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Hamitköy'de aralarında çıkan tartışma sonucunda ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı Leonard Chima Ehımare, soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalacak.
Ev arkadaşını bıçaklayan zanlıya ek tutukluluk

“Taammüden Katilliğe Teşebbüs” ve “Ağır Yaralama” suçlarından tutuklanan zanlı Leonard Chima Ehımare dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlı Leonard Chima Ehımare’nin “Taammüden Katilliğe Teşebbüs” ve “Ağır Yaralama” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, huzurda bulunan zanlı Leonard Chima Ehımare’nin 14 Eylül 2022 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Hamitköy’de Şht. Hasan Yılmaz Sokak Osman Hacet Apartmanı Blok 5 Daire 6 adresindeyken internet kullanımından ötürü oluşan sözlü tartışma esnasında kendisini sol kolundan yaralayan aynı yerde sakin şu an Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altından bulunan 30 yaşındaki Patrick Arinze Okemahalam’ın elinden almış olduğu toplam uzunluğu 33 cm ağız uzunluğu ise 20 cm olan bıçakla, adı edilenin sırtına 3 kez sokup çıkarmak sureti ile öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını anlattı.

Polis, yaşanan meselenin hemen akabinde zanlının olay mahallinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Mahan, meselenin ciddi bir mesele olup henüz tahkikatın yeni başladığını, meselede müştekinin sağlık durumunun henüz netlik kazanmadığını da belirterek, olay mahallinde olup yaşanan olaya tanık olan bir şahsın ismine ulaşıldığını ancak şahsın henüz tespit edilemediğini söyledi.

Meselenin ağır ceza kapsamına giren bir mesele olup zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğinden ötürü tahkikatın salimiyeti açısından zanlının 7 gün süre ile polis tutuklu kalmasını talep eden Mahan, müştekinin gıyabında da aleyhine 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Govsa, istenen emri verdi.

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