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Ev arkadaşını kaçırdı, darp etti, hesabındaki parayı aldı

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Gönyeli'de meydana gelen “soygun, şiddet kullanma tehditti ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan S.D mahkemeye çıkarıldı.
Ev arkadaşını kaçırdı, darp etti, hesabındaki parayı aldı

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 05.08.2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gönyeli'de, Şirinler Sok. Kürşat Apt. D-6 de sakin zanlının, ayni adreste sakin B.U.’nun kendisini polise şikayet ettiği gerekçesi ile ikametgahın salonu içerisinde her iki eli ile boğazını sıkıp yüzüne vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, kendisini korkutup "bana para verecen" diyerek, zorla ve tehditle alı koyarak KH 557 plakalı araç içerisine bindirip, Girne'ye götürerek, kripto para cüzdanından aktardığı 7400 TL nakit parayı ATM cihazından, 2600 TL'yi ise İBAN numarası ile başka bir hesaba havale ettirerek toplam 10.000 TL alarak soygun suçunu işlediğini söyledi. Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine önceki gün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, incelenmesi gereken ses kayıtları olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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