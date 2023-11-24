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Ev değil, uyuşturucu yuvası...

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen Vatan Operasyonunda tutuklanan C.K.O, C.M.U, I.S.O ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, daha önce tutuklanan S.N.E ve K.S.U'nun suçsuz olduğu anlaşıldı ve mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.
Ev değil, uyuşturucu yuvası...

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde alınan bilgide A.H.B'nin evinde uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yaptıklarını, 6 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi.

Polis, 14 Kasım’da zanlının uyuşturucuyu teslim aldığı noktayı polise gösterdiğini, şubeye geri dönerken, kafede oturan C.K.O'yu tanıyıp, kendisine uyuşturucu verdiğini anlattığını söyledi.

Polis hemen harekete geçtiklerini, C.K.O'yu kafede yakalayıp, üzerinde arama yaptıklarını belirtti.

Polis, yapılan aramada C.K.O'nun iç çamaşırının içerisinde 3 ayrı naylona sarılı 6 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, daha sonra  C.K.O'nun Gönyeli’deki evine gittiklerini, o esnada diğer 4 zanlının da evde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri,400 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeleri 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.

 Polis, ilk etapta tutuklanan 6 zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde daha önce tutuklanan 2 zanlının suçsuz olduğunu tespit edip, serbest bıraktıklarını, bir zanlıyı ise teminata bağladıklarını belirtti.

Polis, ayrıca uyuşturucunun nevi ve miktarı ile ilgili analiz raporlarının temin ettiklerini, aranan 2 şahıstan birinin kimliğini tespit edip, tutuklama emri aldıklarını söyledi.

Polis, ancak zanlıların cep telefonu DATA incelemesinin sürdüğünü, aranan bir şahsın kimliğinin henüz tespit edilemediğini, bu yönde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Polis, öte yandan 20 kişinin sorgulandığını, 12 kişiden ifade temin edilerek, dosyaya eklendiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların cep telefonunda birden fazla tür uyuşturucu fotoğrafları tespit ettiklerini de söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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