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Ev değil, uyuşturucu yuvası... Teminatla serbest kaldılar...

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Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan Yemenli A.F.A.M.A ile H.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ev değil, uyuşturucu yuvası... Teminatla serbest kaldılar...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı.

Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından A.F.A.M.A'nın Ortaköy adresindeki ikametgahında sahte para olduğuna dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine evde arama yapıldığını, 100 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, bir adet mavi renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 310 Euro, 7 bin 30 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ise naylon pakette 2 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, operasyon esnasında ikametgaha gelen H.A'nın üzerinde yapılan aramada naylon pakette bir gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 300 Sterlin ele geçirildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlı A.F.A.M.A'nın ifadesinde uyuşturucu maddeleri 17 Ekim 2023 tarihinde whatsapp üzerinden yazıştığı Golden lakaplı bir şahıstan H.A ile birlikte Kuzey çevre yolundan teslim aldıklarını, bir kısmını Lefkoşa’da satıp maddi kazanç elde ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının bir gram hintkenevirini 400, bir gram kokaini ise 100 euroya sattıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlı A.F.A.M.A'nın 18 Ekim’de zanlı H.A'ya 4 gram kokain verdiğini, zanlı Alır’ın 3 gramını bir şahsa 100 Sterlin karşılığında verdiğini söyledi. Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında toplam 11 gün süreyle tutukluluk emri alındığını söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, A.F.A.M.A'nın Yemen uyruklu ve öğrenci olduğunu, zanlı H.A'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde 60 günlük vize ile aile ziyaretine geldiğini, her iki zanlının da yasal statülerinin mevcut olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmalarını talep etti. Polis memuru zanlı H.A'nın avukatının sorusu üzerine, H.A'nın uyuşturucu satışı yaptığı kişilerle gerçekleştirdiği mesajları sildiğini söylediğini, cep telefonlarıyla ilgili DATA incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlı A.F.A.M.A'nın tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının zanlı H.A’dan fazla olduğunu söyledi. Bilgeç, bu nedenle teminat şartı belirlerken zanlılar arasında ayrıma gidildiğini açıkladı.

Bilgeç, zanlı A.F.A.M.A'nın 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Bilgeç,H.A'nın ise 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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