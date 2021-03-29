  • BIST 1.393
  • Altın 451,388
  • Dolar 8,1836
  • Euro 9,6405
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Ev dışında hazırlanan yemekleri sık tüketmek, hastalık ve ölüm riskini artırıyor

» »
Araştırma sonuçları, sık sık ev dışında pişirilen yemekleri yiyen katılımcılar arasında kardiyovasküler hastalıklardan ölüm oranının, daha çok ev yemeği yiyenlere kıyasla 1,18 kat, kanserden ölüm riskininse 1,67 kat daha yüksek olduğunu gösterdi
Ev dışında hazırlanan yemekleri sık tüketmek, hastalık ve ölüm riskini artırıyor

 

Iowa Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmasına göre, restoranlarda pişirilen yemeklerdeki yağ ve tuz miktarı genelde evde yapılan yemeklere göre daha yüksek oluyor. Ayrıca meyve, sebze, tahıl, lifli gıda ve antioksidan kullanımı da ev dışında pişirilen yemeklerde daha az.

1999-2014 arasında ABD'de yapılan bir beslenme araştırmasının sonuçlarını inceleyen araştırma ekibi, 20 yaş üstü 35 bini aşkın katılımcının yanıtlarını analiz etti.

Yayımlanan araştırma sonuçları, sık sık ev dışında pişirilen yemekleri yiyen katılımcılar arasında kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin, daha çok ev yemeği yiyenlere kıyasla 1,18 kat, kanserden ölüm riskininse 1,67 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Ev dışında hazırlanmış yemekleri günde en az iki defa tüketenlerde ortalama ölüm riskininse 1,49 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırma ekibinden Wei Bao, "Hâlâ sınırlı da olsa ortaya çıkan kanıtlar, dışarıda sık yemek yemenin obezite ve diyabet gibi kronik hastalık riskiyle çoğu zaman ilişkili olduğunu gösteriyor. Ev dışında pişirilen yemekleri yemekle ölüm riski arasındaki bağlantıya dair bilgilerse henüz sınırlı" dedi.

Ekip, sonuçların dışarıda yemek yemenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili önceki bilimsel çalışmalara paralel olduğuna dikkat çekti. Çalışmada, tüketicilerin evde yemek pişirmeye teşvik edilmesi ve restoranlarda daha sağlıklı gıdalar sunulmasıyla ilgili çalışmaların artırılması önerildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA, Mars'taki buzlu kum tepelerinin fotoğrafını yayımladı28 Mart 2021 Pazar 22:31
  • Yıldızları yutan devasa ve görünmez bir ‘canavar’ keşfedildi28 Mart 2021 Pazar 22:15
  • Renkli ve desenli maskelerde ölümcül tehdit28 Mart 2021 Pazar 21:57
  • Spordan yarım saat önce içilen kahvenin vücuttaki çarpıcı etkisi ortaya çıktı28 Mart 2021 Pazar 21:15
  • Kaza yapan motosiklet sürücüsü, "Yüzde 100 ayıktım, hep UFO yüzünden" dedi28 Mart 2021 Pazar 21:01
  • Kozmonotlar nasıl yaşamını yitirdi: En yaygın ölüm nedeni belirlendi28 Mart 2021 Pazar 20:45
  • Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe başkanlığı açıklaması28 Mart 2021 Pazar 20:32
  • Şeytan Ayakkabısı:İnsan kanı içeren 666 çift ayakkabı satışa çıkıyor28 Mart 2021 Pazar 18:21
  • Uyuşturucu kullanma görüntüsü çıkan AK Partili Ayvatoğlu gözaltına alındı26 Mart 2021 Cuma 23:32
  • The Ever Given gemisi karaya oturdu,200'den fazla gemi kanalda geçiş için bekliyor26 Mart 2021 Cuma 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti