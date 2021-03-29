Ev dışında hazırlanan yemekleri sık tüketmek, hastalık ve ölüm riskini artırıyor

Araştırma sonuçları, sık sık ev dışında pişirilen yemekleri yiyen katılımcılar arasında kardiyovasküler hastalıklardan ölüm oranının, daha çok ev yemeği yiyenlere kıyasla 1,18 kat, kanserden ölüm riskininse 1,67 kat daha yüksek olduğunu gösterdi

Iowa Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmasına göre, restoranlarda pişirilen yemeklerdeki yağ ve tuz miktarı genelde evde yapılan yemeklere göre daha yüksek oluyor. Ayrıca meyve, sebze, tahıl, lifli gıda ve antioksidan kullanımı da ev dışında pişirilen yemeklerde daha az.

1999-2014 arasında ABD'de yapılan bir beslenme araştırmasının sonuçlarını inceleyen araştırma ekibi, 20 yaş üstü 35 bini aşkın katılımcının yanıtlarını analiz etti.

Yayımlanan araştırma sonuçları, sık sık ev dışında pişirilen yemekleri yiyen katılımcılar arasında kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin, daha çok ev yemeği yiyenlere kıyasla 1,18 kat, kanserden ölüm riskininse 1,67 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Ev dışında hazırlanmış yemekleri günde en az iki defa tüketenlerde ortalama ölüm riskininse 1,49 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırma ekibinden Wei Bao, "Hâlâ sınırlı da olsa ortaya çıkan kanıtlar, dışarıda sık yemek yemenin obezite ve diyabet gibi kronik hastalık riskiyle çoğu zaman ilişkili olduğunu gösteriyor. Ev dışında pişirilen yemekleri yemekle ölüm riski arasındaki bağlantıya dair bilgilerse henüz sınırlı" dedi.

Ekip, sonuçların dışarıda yemek yemenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili önceki bilimsel çalışmalara paralel olduğuna dikkat çekti. Çalışmada, tüketicilerin evde yemek pişirmeye teşvik edilmesi ve restoranlarda daha sağlıklı gıdalar sunulmasıyla ilgili çalışmaların artırılması önerildi.