  • BIST 3.373,08
  • Altın 998.766
  • Dolar 18.2516
  • Euro 18.2573
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Ev hapsi kaldırılan Gülşen konserlere başlıyor

»
Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen ilk konserini 16 Eylül'de Kartal'da verecek.
Ev hapsi kaldırılan Gülşen konserlere başlıyor

Gülşen’in avukatı Emek Emre, Gülşen Çolakoğlu’nun yurt dışına çıkamayacağı yönündeki karara da itiraz ettiklerini belirtti.

HaberTürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre; Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen konserlerine çıkacak.

İlk konserini Kartal'da 16 Eylül’de verecek olan Çolakoğlu, İstanbul’daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak. Ardından İstanbul’daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz'de, NATO tatbikatı 'Dynamic Mariner/Mavi Balina' düzenleniyor13 Eylül 2022 Salı 19:51
  • İstanbul Havalimanı Avrupa’da uçuş birincisi13 Eylül 2022 Salı 12:05
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti13 Eylül 2022 Salı 10:27
  • Çavuşoğlu: Yunanistan kaşınmaya devam ediyor12 Eylül 2022 Pazartesi 14:51
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti12 Eylül 2022 Pazartesi 10:43
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü11 Eylül 2022 Pazar 19:16
  • Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ telefonda küfürleşti!11 Eylül 2022 Pazar 18:21
  • Türkiye, Yunan sahil güvenliğinin taciz ateşini protesto etti11 Eylül 2022 Pazar 14:52
  • T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan Ege’de gemiye ateş açtı10 Eylül 2022 Cumartesi 21:38
  • Yarım asrın en sıcak üçüncü ağustos ayı yaşandı10 Eylül 2022 Cumartesi 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti