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Ev hapsindeki rahip Brunson için tahliye çağrısı

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ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz yaptırım krizine dönüşürken, rahip Brunson'ın avukatı müvekkilinin serbest bırakılması talebini tekrarladı. ABD de ekonomik sorunlardan sorumlu olduğu suçlamasını geri çevirdi.
Ev hapsindeki rahip Brunson için tahliye çağrısı

Türkiye ile ABD arasında rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan gerginlik yaptırım krizine dönüşürken, Brunson'ın avukatı müvekkilinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Salı akşamı Alman haber ajansı dpa'ya konuşan avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması yönünde bir kez daha itirazda bulunduklarını ifade etti. Temmuz ayında yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.

2016 yılından bu yana Türkiye'de "casusluk" suçlamasıyla tutuklu bulunan rahip Brunson, İzmir'de ev hapsinde tutuluyor. Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim tarihinde yapılacak.

ABD ve Türkiye arasında rahip Brunson'a yönelik görüşmeler sürerken, ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier Brunson'ı ve eşini ziyaret etti.

Jeffrey Hovenier, Brunson vakasının ve "haksız yere tutuklanan" büyükelçiliğin Amerikan ve Türk çalışanlarına yönelik vakaların gecikme olmadan çözülmesini talep etti.

ABD: Türkiye'deki krizin sorumlusu ABD değil

Washington yönetiminin, rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle Ankara'ya yönelik ekonomik yaptırımlar devreye koyması, Türk Lirası'nın Dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşamasına neden oldu. İki ülke arasında karşılıklı misillemeler sürerken, Beyaz Saray'dan, "Türkiye'deki ekonomik krizden ABD sorumlu değildir" açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Salı günü Washington'da yaptığı açıklamada Türkiye'deki krizden ABD'nin sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları geri çevirdi. Nauert, "Ekonomik sorunlar, 1 Ağustos'ta iki kişiye yönelik yaptırım kararı aldığımızda başlamadı" ifadesini kullandı.

Washington yönetimi, 1 Ağustos'ta Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı. Ankara ise karara "saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" yanıtını vermişti.

Son olarak ABD 13 Ağustos'tan itibaren Türkiye'ye çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini de iki katına çıkarmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Salı günü ABD elektronik ürünlerini boykot etme çağrısı yaparak, Haziran ayında ABD menşeli ürünlerin ithalatına getirilen ek mali yükümlülüklerin oranlarını daha da arttırdı.

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