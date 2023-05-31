“Ev İçi Şiddet: Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” konulu seminer düzenlendi

İki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin ev içi şiddetin önlenmesine yönelik “Ev İçi Şiddet: Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” konulu semineri, Ledra Palas Otel’de gerçekleştirildi.

Seminerin basına açık bölümünde yapılan açılış konuşmalarında BM Barış Gücü Polis Komutanı ve Komite Başkanı Satu Koivu, Barış Gücü Kıdemli Danışmanı Aderemi Adekoya, Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesinin Kıbrıslı Türk ve Rum liderleri Prof. Andreas Kapardis ve Salih Doratlı seminerin ele alacağı konulara değindi.

KOİVU

2008 yılında kurulan komiteyle ilgi bilgi de veren Başkan Koivu, kadınlar, erkekler ve çocuklar için en güvenli yer olan ev olması gerekirken bazı evlerde bunların tam tersinin yaşandığını, Koronavirüs pandemisinde ve kapanma dönemlerinde dünya genelinde kadın ve çocuklara karşı ev içi şiddet olaylarında da artış kaydedildiğini anlattı.

Koivu, seminer için bu konunun seçilmesinin başlıca sebeplerinden birinin de tüm dünyada olduğu gibi bu konunun Kıbrıs’ı da etkileyen bir sorun olmasından kaynaklandığını aktardı.

ADEKOYA

Barış Gücü Kıdemli Polis Danışmanı Aderemi Adekoya, günümüzde ev içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin daha zorlayıcı ve gerekli olduğundan bahsederek, Birleşmiş Milletler'in konuya dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla çok çeşitli platformları kullandığını aktardı.

KAPARDİS

Komitenin Kıbrıslı Rum takım lideri Prof. Andreas Kapardis, kendisinin yıllardır suç ve suça ilişkin konular üzerinde kariyerini sürdürdüğünü ifade ederek, konunun zorlayıcılığının hem suçu işleyenlerin hem de mağdurların heterojen bir dağılıma sahip olmasından ve yakın zamana kadar mağdurların haklarının göz ardı edilmesinden kaynaklı olduğunu anlattı.

Kapardis, çocukluğun ve ergenliğin insan hayatındaki önemine de dikkati çekerek, bunu görmezden gelenlerin bedeli ödemekle yükümlü olduklarını söyledi ve teknik komite olarak ev içi ve çocuklara yönelik suçların önlenmesine katkı koymak için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

DORATLI

Komitenin Kıbrıslı Türk takım lideri Salih Doratlı, BM polis gücü ve Komitenin iş birliği ve dayanışma içerisinde verimli çalışmaların örneklerini sergilediğini kaydederek, ev içi şiddet konusunun din, dil, etnik köken, sosyal statü tanımaksızın tüm toplumları etkilediğini kaydetti.

Doratlı, bugün seminere konuşmacı olarak katılan uzman katılımcıların ortak bir amaç için bir araya geldiğini ve sevgi, saygı ve şefkatin, kötülük, üzüntü ve korkuya karşı galip gelmesi ve seminerin hem katılımcılarda hem de toplumda değişim için bir kıvılcım yaratmasını arzuladıklarını belirtti.

SEMİNER OTURUMLARI…

Açılış konuşmalarının ardından seminerde Prof. Andreas Kapardis tarafından “Çocuk ve Kadınların Mağduriyeti: Her ikisini de açıklamaya ve önlemeye yönelik kriminolojik bir yaklaşım." Konusu ele alınacak.

Ardından, “Kadına yönelik şiddetle mücadele uygulamaları” konusu Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doçenti Süheyla Erbilen tarafından katılımcılara aktarılacak.

Seminerin akşamüzeri bölümünde çocuk gelişimi konusunda Uzman Psikolog Leyla Yorgancıoğlu “Aile içi şiddetin çocuk gelişimine etkisi” konusunda sunumunu yapacak.

Daha sonra, Aile İçi şiddeti Önleme ve Ele Alma Uzmanı Iro Michael “Ev içi şiddet mağdurlarına anlamlı destek” konusunu ele alacak.