 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 114.166
  • Altın 158,008
  • Dolar 3,8281
  • Euro 4,4405
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Ev İçi Şiddet Yasası ile ilgili taslak, Akıncı’ya sunuldu

» »
Ev İçi Şiddet Yasası ile ilgili taslak, Akıncı’ya sunuldu
"Şiddete Karşı Diren" çalışması kapsamında hazırlanan Ev İçi Şiddet Yasası ile ilgili taslak, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi ve Avukat Mine Atlı’nın Cumhurbaşkanı’na yaptığı sunumda, dünyadaki örnek mevzuat ve hazırlanan yasa taslağı ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. 

Cumhurbaşkanı'na, günlerde açıklanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ile uyumlu olduğu bilgisi verilen yasa taslağı çalışmasında, KKTC mevzuatında ev içi şiddetle mücadele yöntemleri, konuyla ilgili kurumlar arası işbirliği, ev içi şiddet gören kişilere adli yardım ve destek hizmetlerinin sunulması ile ilgili düzenlemeler yer alıyor. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, söz konusu taslağın geniş toplum kesimleri ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek yasalaşmasıyla bu alandaki eksikliğin en sağlıklı şekilde giderilmesinin önemi vurguladı.

Avrupa Konseyi’nin Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi, KKTC Meclisi tarafından 2011 yılında onay yasası ile kabul edilmişti. İlgili sözleşmede taraflara iç hukuk düzenlemelerinin yapılması sorumluluğu veriliyor. Cumhurbaşkanına Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kadından Yaşama Destek Derneği tarafından sunumu yapılan çalışmanın, kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi"nin ışığında hazırlandığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ‘Üvey Evlat’ muamelesi görüyorlar!..06 Kasım 2017 Pazartesi 16:06
  • Yarın öğleden sonra sağanak bekleniyor...06 Kasım 2017 Pazartesi 16:04
  • Müzakerelere ilişkin karar önerisinin ivedilikle görüşülmesi onaylandı06 Kasım 2017 Pazartesi 16:00
  • Tıp-İş “hizmet durdurma” eylemini askıya aldı06 Kasım 2017 Pazartesi 15:58
  • Çelebi Ilık adaylık başvurusunu yaptı06 Kasım 2017 Pazartesi 15:53
  • Erken genel seçime doğru: Partiler seçime yoğunlaştı06 Kasım 2017 Pazartesi 14:26
  • Polisiye olaylar: Avın ilk gününde 6 kişiye yasal işlem06 Kasım 2017 Pazartesi 13:24
  • Bir haftada 58 trafik kazası: 1 ölü 28 yaralı06 Kasım 2017 Pazartesi 13:20
  • 8. Cumhuriyet Şöleni düzenleniyor06 Kasım 2017 Pazartesi 13:18
  • En fazla yağış Gönendere’de kaydedildi06 Kasım 2017 Pazartesi 13:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti