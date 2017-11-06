Ev İçi Şiddet Yasası ile ilgili taslak, Akıncı’ya sunuldu

"Şiddete Karşı Diren" çalışması kapsamında hazırlanan Ev İçi Şiddet Yasası ile ilgili taslak, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi ve Avukat Mine Atlı’nın Cumhurbaşkanı’na yaptığı sunumda, dünyadaki örnek mevzuat ve hazırlanan yasa taslağı ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı'na, günlerde açıklanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ile uyumlu olduğu bilgisi verilen yasa taslağı çalışmasında, KKTC mevzuatında ev içi şiddetle mücadele yöntemleri, konuyla ilgili kurumlar arası işbirliği, ev içi şiddet gören kişilere adli yardım ve destek hizmetlerinin sunulması ile ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, söz konusu taslağın geniş toplum kesimleri ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek yasalaşmasıyla bu alandaki eksikliğin en sağlıklı şekilde giderilmesinin önemi vurguladı.

Avrupa Konseyi’nin Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi, KKTC Meclisi tarafından 2011 yılında onay yasası ile kabul edilmişti. İlgili sözleşmede taraflara iç hukuk düzenlemelerinin yapılması sorumluluğu veriliyor. Cumhurbaşkanına Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kadından Yaşama Destek Derneği tarafından sunumu yapılan çalışmanın, kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi"nin ışığında hazırlandığı belirtildi.