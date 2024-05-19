  • BIST 10643.58
  • Altın 2504.005
  • Dolar 32.1989
  • Euro 34.8984
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Ev partisine operasyon...5’i uyuşturucudan tutuklandı, 19’u ikamet izinsiz çıktı

» »
Esentepe’de eğlence düzenlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Eğlence için evde bulunan 19 kişinin ise ülkede ikamet izinsiz oldukları tespit edildi.
Ev partisine operasyon...5’i uyuşturucudan tutuklandı, 19’u ikamet izinsiz çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumartesi günü, Esentepe’de eğlence düzenlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Eğlence için evde bulunan 19 kişinin ise ülkede ikamet izinsiz oldukları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre, operasyonda N.T.A.’nın (E-23)  tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık puro ve akabinde Çatalköy’de bulunan evinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde bulundu.

O.P.A. (E-22) isimli şahsın tasarrufunda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, C.A.U’nun (K-28) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet MDMA türü hap, M.J.O’nun (K-29) ise tasarrufunda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara bulundu.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.A.T. de (E-32) tutuklandı.

Operasyon kapsamında söz konusu evde eğlenceye katılmak için bulunan, üçüncü ülke uyruklu toplam 19 kişinin yapılan muhaceret kontrollerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz oldukları tespit edildi.

Polisin meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de Fener Alayı düzenlendi19 Mayıs 2024 Pazar 10:24
  • ‘Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu’ Gazimağusa etabında 917 kg çöp toplandı19 Mayıs 2024 Pazar 10:14
  • Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı19 Mayıs 2024 Pazar 10:12
  • Hayri Orçan ve Salih Çeliker 'İslam Başkentleri ve Şehirleri Genel Konferansı'na katıldı18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:18
  • Hasan Taçoy: Önce demokraside istikrarlı olmalıyız18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:15
  • Tatar gençlere seslendi: Sizler, milletimizin umudu, Türk ulusunun geleceğisiniz18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:09
  • Kumarhanelerdeki hırsızlıklar dikkat çekiyor18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45
  • Alsancak’ta Restoranda Hesap Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:44
  • Alkollü sürücülerin karıştığı kazada 1 yaralı, 1 tutuklu18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:21
  • Trafik kazasında ağır yaralanmıştı... 26 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti!18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti