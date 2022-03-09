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Ev Sahibini Dolandırdılar

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ev Sahibini Dolandırdılar

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

19.02.2022 tarihinde, Girne’de, H.Ş.(E-26)’nin, bir dairede kiracı olarak kalmakta olan iki kişiden, mal sahibine vermek üzere almış olduğu kira bedeli olan 6,500 TL nakit parayı mal sahibine teslim etmeyip çaldığı, ayrıca daire sahibine, kiracıların daireyi boşaltacaklarını ve depozito ücretlerini geri istedikleri yönünde dolandırmak kastı yalan beyanda bulunarak mal sahibinden kiracılara vermek üzere aldığı 8,000 TL tutarındaki depozito ücretini sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. 

Bahse konu şahıs önceden methaldar olduğu “Sahtekarlıkla Para Temini" suçundan poliste tutuklu bulunmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.

 

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