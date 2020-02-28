Ev Sahibiyle Boğuşan Hırsız Hastanelik Oldu

Limasol’da bir eve giren hırsız, ev sahibiyle yaşadığı boğuşma sonrasında hastanelik oldu.

Haravgi ve diğer gazeteler, İran uyruklu bir şahsın Çarşamba gecesi bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiğini ancak ev sahibiyle karşılaşması sonrasında hastanelik olduğunu yazdılar.

Gazete, daha önce de sabıkası bulunan hırsızın ev sahibiyle evde karşılaştığını, ev sahibinin komşularının da yardımıyla hırsızı etkisiz hale getirdiklerini belirtirken hırsızla birlikte hafif yaralanan ev sahibinin de hastanede tedavi altın alındığını aktardı.