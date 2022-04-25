Ev sahiplerini ikna etmek için kedisiyle evlendi

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49 yaşındaki Deborah Hodge yıllar içinde daha önceki ev sahibinin izin vermemesi nedeniyle üç hayvanına yeni yuva bulmak zorunda kaldığını anlattı.

Şimdi de beş yaşındaki kedisi India’yı evden çıkarmak isterler korkusuyla çareyi kedisiyle evlenmekte buldu! Hodge böylece ev sahibine kedisine ne kadar bağlı olduğunu gösterebilmeyi umuyor.

Londra’da bir parkta gerçekleşen törende nikahı Hodge’un nikah kıyma yetkisi olan bir arkadaşı yönetti. Nikahta Hodge smokin tercih ederken India altın detaylı bir tasmayla ‘miyav‘ dedi.

Hodge şu andaki ev sahibini defalarca gönderdiği e-postalarla ikna etmek için çok uğraştığını ve böylece India’yı sahiplendiğini anlattı. İşsiz kalması nedeniyle kirasını ödemekte zorlanan kadın yeni bir eve geçmesi durumunda ev sahibiyle aynı sorunu yaşamamak için böyle bir yolu seçtiğini söyledi: “Bir daha çok sevdiğim hayvanımdan ayrılmaya niyetim olmadığını gösterdim. India’sız yaşayamam. O çocuklarımdan sonra hayatımdaki en önemli şey. Gelecekteki ev sahiplerime bir paket olarak geldiğimizi ve ayrılamayacağımızı göstermem gerekirdi. Bazıları bunun aptalca bir fikir olduğunu düşünebilir ama bu törenle ne kadar ciddi olduğumu somut olarak göstermek istedim.”