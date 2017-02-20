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Ev ve arsalarını bağışlamak istiyor

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Ev ve arsalarını bağışlamak istiyor
61 yaşındaki Mağusa'lı Saliha Altıntaş, 2 evlek büyüklüğündeki arsasını ve 2 evini yardım kuruluşlarına bağışlamak istediğini DETAY üzerinden duyurdu...

Mağusa’da ikamet eden Saliha Altıntaş, 2 evlek büyüklüğündeki arsası ile 2 evini Yardım kuruluşlarına bağışlamak istiyor. Kendisi ile görüşecek olan yardım kuruluşlarına 2 evini bağışlamak isteyen Saliha Altıntaş, 61 yaşında ve hasta olduğunu öne sürerek kısa bir süre içerisinde evlerini bağışlamak istediğini belirtti.

Detay Gazetesi yetkililerinden bu yönde yardım isteyen Saliha Altıntaş yapmış olduğu açıklamada,”ben 61 yaşında hasta bir kadınım. Bir gözüm görmüyor. Diğer gözüm de çok az görür. Sürekli olarak doktora giderim. Ancak hastalığım nedeni ile yaşamımın çok uzun olmayacağını düşünüyorum” dedi.

Saliha Altıntaş açıklamasına devamla,  “2’si kız, 3 çocuk sahibiyim. Ancak ölünce arkamda ismimin güzel olarak anılması için bir şeyler yapmak istiyorum. Bu nedenle 2 evlek arsam ve içerisinde garaj bulunan 2 evimi SOS’e veya Kanser Derneği ile Yaşlılar Yurduna bağışlamak istiyorum. Bağışlayacağım evlerim nedeni ile herhangi bir talebim yoktur. Bana birilerinin buna karşılık bakmasını da istemiyorum. Kısa bir ömrümün olduğunu biliyorum. Ben ölünceye kadar evlerimin bende, ölünce de anlaşacağımız yardım kuruluşuna kalmasını istiyorum. Tek şartım budur” dedi.

Not: İlgilenen kuruluşlar, Saliha Altıntaş’ın telefonunu Detay Gazetesi'nden öğrenebilir.

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