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Ev yangını

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Ev yangını
Ev yangını

04.10.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Mehmet AKACAN'a ait daire içerisinde muhtemelen faal durumda bulunan buzdolabının aşırı ısınması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın; 1 adet iki kapılı buzdolabı, 2 adet perde, 1 adet floresan lamba tamamen, mutfak dolapları, 1 adet iki kapılı buzdolabı, 1 adet su sebili, 1 adet masa örtüsü, 1 adet klima iç ünitesi, 2 adet alüminyum sürgülü balkon kapısı ve çerçeveleri ile muhtelif elektrik kabloları oluşan ısı nedeniyle kısmen zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         03.10.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da seyir halinde bulunan  Meryem İZCİ’nin kullanımındaki araçta sızan benzin sonucu meydana gelen yangın neticesinde aracın motor bölümü tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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