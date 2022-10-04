Ev yangını

04.10.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Mehmet AKACAN'a ait daire içerisinde muhtemelen faal durumda bulunan buzdolabının aşırı ısınması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın; 1 adet iki kapılı buzdolabı, 2 adet perde, 1 adet floresan lamba tamamen, mutfak dolapları, 1 adet iki kapılı buzdolabı, 1 adet su sebili, 1 adet masa örtüsü, 1 adet klima iç ünitesi, 2 adet alüminyum sürgülü balkon kapısı ve çerçeveleri ile muhtelif elektrik kabloları oluşan ısı nedeniyle kısmen zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.
2. 03.10.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da seyir halinde bulunan Meryem İZCİ’nin kullanımındaki araçta sızan benzin sonucu meydana gelen yangın neticesinde aracın motor bölümü tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.