Eva Mendes’ten yeni koleksiyon

Yaklaşık dört yıl önce ilk koleksiyonunu hazırlayan ünlü aktrist Eva Mendes, şimdi de yeni koleksiyonunun tanıtımını yapıyor. Bir de reklam filmi çeken Mendes'in tasarımlarında çiçekler öne çıkıyor

Daha Hızlı Daha Öfkeli, Hitch ve Hayalet Sürücü filmlerinin başrol oyuncusu Eva Mendes, geçtiğimiz günlerde bir programa konuk oldu. Programda giydiği retro tarzında bordo renkteki elbisesiyle olduça şıktı. Kendi tasarımı bir elbise olduğunu söyleyen Mendes, programda yeni koleksiyonu da tanıttı.

Her zaman makul fiyatlı tasarımlar yapmaya özen gösterdiğini, kendisinin de hep indirim mağazalarından alışveriş yaptığını belirten seksi oyuncu, kıyafetlerin şu an satışta olduğunu da anlattı.

Yaklaşık beş yıldır La La Land filminin başrol oyuncusu Ryan Gosling ile birlikte olan ve ünlü aktörden bir kızı olan Eva Mendes, 2013 yılında New York & Company markasına ortak olan ve aksesuar da dahil olmak üzere bir koleksiyon hazırlayan Mendes, yeni koleksiyonuyla da iddialı. Pembe ve tonlarının ağırlıklı olduğu tasarımlarda çiçek desenleri de öne çıkıyor.