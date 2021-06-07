Evcil hayvan sahibi olmak stres azaltıyor

Bir evcil hayvana sahip olmanın ruhsal pek çok olumlu yönü olduğu kabul edilse de bilim dünyası bu sevimli dostların insanlara olumlu etkilerini bilimsel olarak da ortaya çıkardı.

Washington Eyalet Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; evcil hayvanları kucaklamak son derecede etkili bir stres azaltma yöntemi. Araştırmacılar, bu yatıştırıcı etkiyi biyolojik olarak da ölçmeyi başardılar.

249 üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmada; öğrenciler, kedi ve köpeklerle dolu bir odaya on dakikalığına alınıp hayvanlarla oynadılar.

Odaya girmeden önce ve odadan çıktıktan sonra öğrencilerin stres hormonu kortizol seviyeleri ölçüldü. Ve evcil hayvanlarla etkileşime girmenin sadece duygusal bir etkisi olmadığı, aynı zamanda vücudun kimyasına da yansıdığı görüldü. Öğrencilerin hayvanlarla oynadıktan sonra, evcil hayvanlarla temas etmedikleri zamana kıyasla, kortizol seviyelerinde önemli bir düşüş gözlemlediler.

Kronik stres, kalp hastalığı gibi sağlık sorunları stres seviyesiyle ilişkilendirilirken hayvan sahibi olmak bu konuda eğlenceli bir önlem olabilir.

Hatta dünya liderlerinin ya da başarılı iş insanlarının çoğunun bir evcil hayvana sahip olmamasına şaşmamalı. Mark Zuckerberg’in Beast adında sevimli beyaz bir köpeği var. Google CEO’su Sundar Pichai’nin ve Joe Biden da köpek sahibi olan isimlerden.