  • BIST 1.447
  • Altın 524,430
  • Dolar 8,6255
  • Euro 10,5049
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Evcil hayvan sahibi olmak stres azaltıyor

» »
Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar evcil hayvanların insan vücudu kimyasına etkilerini araştırdı. Onlarla sadece 10 dakika vakit geçirmek bile stres seviyesinde önemli etkilere sahip.
Evcil hayvan sahibi olmak stres azaltıyor

Bir evcil hayvana sahip olmanın ruhsal pek çok olumlu yönü olduğu kabul edilse de bilim dünyası bu sevimli dostların insanlara olumlu etkilerini bilimsel olarak da ortaya çıkardı.

Washington Eyalet Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; evcil hayvanları kucaklamak son derecede etkili bir stres azaltma yöntemi. Araştırmacılar, bu yatıştırıcı etkiyi biyolojik olarak da ölçmeyi başardılar.

249 üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmada; öğrenciler, kedi ve köpeklerle dolu bir odaya on dakikalığına alınıp hayvanlarla oynadılar.
Odaya girmeden önce ve odadan çıktıktan sonra öğrencilerin stres hormonu kortizol seviyeleri ölçüldü. Ve evcil hayvanlarla etkileşime girmenin sadece duygusal bir etkisi olmadığı, aynı zamanda vücudun kimyasına da yansıdığı görüldü. Öğrencilerin hayvanlarla oynadıktan sonra, evcil hayvanlarla temas etmedikleri zamana kıyasla, kortizol seviyelerinde önemli bir düşüş gözlemlediler.

Kronik stres, kalp hastalığı gibi sağlık sorunları stres seviyesiyle ilişkilendirilirken hayvan sahibi olmak bu konuda eğlenceli bir önlem olabilir.

Hatta dünya liderlerinin ya da başarılı iş insanlarının çoğunun bir evcil hayvana sahip olmamasına şaşmamalı. Mark Zuckerberg’in Beast adında sevimli beyaz bir köpeği var. Google CEO’su Sundar Pichai’nin ve Joe Biden da köpek sahibi olan isimlerden.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ses tonunu beğenmeyene ses estetiği07 Haziran 2021 Pazartesi 11:20
  • 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu06 Haziran 2021 Pazar 19:58
  • Boğaz ağrısına ne iyi gelir?05 Haziran 2021 Cumartesi 20:28
  • Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?05 Haziran 2021 Cumartesi 19:58
  • Beynimiz için de hareket şart05 Haziran 2021 Cumartesi 19:31
  • Obezite tedavisi nasıl olmalı?05 Haziran 2021 Cumartesi 16:34
  • Türkiye Diyabet Vakfı'ndan insülinin 100'üncü yılında Guinness Rekor Denemesi05 Haziran 2021 Cumartesi 16:03
  • Covid Sonrası Vücut Direncini Artıran 10 Besin05 Haziran 2021 Cumartesi 14:59
  • Sağlıklı Bir İlişki İçin 10 Altın Öneri05 Haziran 2021 Cumartesi 14:29
  • Beyin Cerrahisinde Çığır Açan Yöntemler: Burun İçinden Beyin Tümörü Ameliyatı05 Haziran 2021 Cumartesi 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti