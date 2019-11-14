Sahibinin ayak ucunda uyuyanlar Sahibinin ayak ucuna ilişerek bütün gece ses çıkartmadan uyuyan bir köpek saygılı, itaat eden ve vefalı bir evcil hayvandır. Ayrıca, sahibi büyük olasılıkla iyi uyuyamıyordur ve sevimli dost da ona mümkün olduğu kadar yakın uyuyarak destek olmaya çalışıyordur. Tabii, acil durumda kaçış için kolay bir yerde olma güdüsü de unutulmamalı!

İnsanların belirli bir uyuma şekli vardır. Bu kedi ve köpekler için de geçerli. Uzmanlar, insanoğlu için uyku pozisyonuna bakarak karakter analizi yapabiliyor. Aynı şey hayvanlar için de geçerli.