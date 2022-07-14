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Evde bakılabilecek kaktüsler

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Son zamanların en popüler ev bitkilerinden olan kaktüsler, farklı cinsleriyle de ilgi çekiyor. Bakımının kolay olması ve ev dekorasyonuna şıklık katmasından dolayı sıklıkla tercih edilen kaktüs türleri, aynı zamanda diğer bitkilere göre daha ekonomik
Evde bakılabilecek kaktüsler

KAKTÜS TÜRLERİ VE İSİMLERİ

Kaktüs türleri arasında bazı türler çok yaygın bir şekilde bilinmektedir. Yüzlerce kaktüs türü bulunduğu in hepsini paylaşmak mümkün değildir. En yaygın kaktüs türlerini bilerek bu konu hakkında detaylı bilgiler edinmiş olabilirsiniz.

ACANTHOCALYCİUM

Etli bir kaktüs türüdür. Kurak bölgeleri daha çok sever. Kırmızı, turuncu ve altın sarısı renklerinde çiçekleri bulunmaktadır. Güneşli veya gölgeli alanlarda kolayca bakılabilir.

ARİOCARPUS CONFUSUS

Kaktüs ve sukulent karışımı olan bu bitki pembe ve beyaz renklerde çiçek açmaktadır. Güneşi ise oldukça çok sevmektedir. Aşırı sulanmayı sevmez.

OPUNTİA MİCRODASYS ALBATA TAVŞAN KULAĞĞI KAKTÜS

Çok şirin bir görüntüsü olan bu kaktüs tavşan kulağına benzemektedir. Yuavan bir gelişimi olan bu kaktüsün saksı için çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Kaktüsün üzerinde beyaz pamuk noktacıkları şeklinde bir yapı bulunmaktadır.

SENECİO STAPELİİFORMİS

Bu kaktüs türünün uzun uzun çıkan dalları bulunmaktadır. Diklemesine çıkan bu dallar çok güzel bir görüntü oluşturmaktadır. Bu nedenle çoğu kişinin bu kaktüsten satın alarak baktığı görülmektedir.

EUPHORBİA ANOPLİA TANZANİAN ZİPPER DİKENSİZ KAKTÜS

Dikensiz bir kaktüs arayanlar için oldukça ideal bir kaktüstür. Topak bir yapısı vardır ve yana doğru gelişmektedir.

HAMATA KAKTÜS

Bu kaktüs türünün yana doğru bir gelişimi vardır. Dikenli yapısı ile klasik bir kaktüs olmayı başarmıştır. Kırmızı açan çiçeği ise oldukça çok ilgi görmektedir. Yazın ayda iki kez sulamanız yeterlidir. Kışın ise ayda bir kez sulama yapmak yeterli olacaktır.

MİCKY KAKTÜS

Tavşan kulağına benzeyen bu kaktüs türü tek bir kulak şeklinde uzamaktadır. Dikenli yapısı ile çok sevilmektedir. Boylu bir kaktüs arayanlar için iyi bir tercih olabilir.

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