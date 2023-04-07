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Evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor

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Evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor
Evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor

“Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde “Sen gelemezsen biz geliriz” projesi kapsamında verilen evde bakım hizmetleri aralıksız devam etmektedir.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak evde bakım hizmetlerimiz Güzelyurt ve Lefke ilçesindeki yatağa bağımlı hastalar, çeşitli kronik hastalıklar yada ameliyat sonrası ihtiyaçları nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaşımda zorluklar yaşayan hastalara sağlık merkezlerimizce profesyonel sağlık ekiplerimiz tarafından verildi.

Sağlık bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak hastanın ihtiyacı doğrultusunda kan şekeri, tansiyon ölçümü vs gibi hizmetlerin yanında sağlık konusunda konusunda aile bilgilendirildi.

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