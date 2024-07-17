Evde baskın yediler: Uyuşturucudan 2 tutuklu

Lefkoşa'da, Narkotik tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.O.A.(E-26) ve N.J.D.(E-21)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.Narkotik16.07.2024 tarihinde, 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da,