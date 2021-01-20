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Evde doğurduğu bebeğini bıçaklayarak öldürdü

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Kocaeli’de bir kadın, evde doğurduğu bebeği bıçaklayarak öldürdü.
Evde doğurduğu bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’de bir kadın, evde doğurduğu bebeği bıçaklayarak öldürdü.

Üç çocuk annesi M.T., önceki gün İzmit ilçesindeki evinde sancılandı. M.T., doğurduğu erkek bebeği bıçaklayarak öldürdü.

Baba H.T., durumu fark edince eşi ve bebeğini özel hastaneye götürdü. Bebeğin öldüğü belirlendi. Kanaması bulunana annesi ise tedaviye alındı.

Bebeğin cesedi, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kadının gözaltına alınan eşi H.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T. ise tedavisinin ardından bugün önce karakola, sonra da adliyeye götürüldü.

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