Evde günde 30 dakika çalışarak karın kası nasıl yapılır?

Günlük hayatta birçoğumuzun en çok sıkılaştırmak istediği bölge olan karın ve bel çevresini çalıştıracak olan hareketleri sizler için düzenledik.

Sadece 30 dakika, belki de daha kısa

Fit bir vücuda giden yol tabii ki de sağlıklı bir yaşam felsefesinden geçer. Karın ve bel çevresi kaslarımız core bölgesidir ve bu birden fazla küçük kasın bir araya geldiği bölgeyi uzun saatler boyunca çalışmamıza ihtiyaç yoktur.

Sadece 30 dakikada yapılabilecek bir core bölgesi antrenmanı bu bölgeyi şekillendirmek için yeterlidir. Tabi ki sağlıklı beslenme ve dinlenmeyi de aksatmamamız gerekiyor.

Bu egzersiz programından önce içeceğiniz 1 bardak sade kahve metabolizmanızı hızlandırmaya ve size antrenman boyunca gerekli enerjiyi sağlamaya yardımcı olur.

Plank

Bu hareket iyi postüre ve güçlü bir bele sahip olmamıza yardımcı oluyor ayrıca karın kaslarımızın tamamını da çalıştırmış ve oluyoruz.

Yüzüstü uzanıp dirseklerimizin üstünde durmaya çalışıyoruz.

Hareket süresince karın kaslarımız sıkılı ve omurgamız düz olmalı ve nefes alışverişine devam etmeliyiz.

Sakatlık yaşamamak adına boynunuzu sabit tutmaya dikkat etmelisiniz.

Durabildiğiniz maksimum süre boyunca 3 set durarak bu hareketi yapabilirsiniz.

Crunch

Bu harekette dizlerimizi kırıp havada tutuyoruz.

Bu pozisyonda durmakta zorlanırsanız ayaklarınızı bir duvara dayayarak da hareketi yapabilirsiniz.

Ellerimizi başımızda veya göğsümüzde birleştiriyoruz.

Yukarı doğru kalkarken nefes vermeyi ve aşağı doğru inerken nefes almayı unutmuyoruz.

Hareket süresince boynumuzu öne doğru bükmemeye dikkat ediyoruz. Hareket boyunca karın kaslarımız sıkılı şekilde durmalı.

Hareketi 3 set 10-15 tekrar aralığında yapabilirsiniz.

Bird Dog

Karın ve bel çevremizi sıkılaştırmak isterken omurgamızı güçlendirip postürümüzü de düzeltecek bu harekette dizlerimizin ve ellerimizin üstünde yüzüstü duruyoruz.

Ellerimizin omuz genişliğinde olmasına dikkat ediyoruz.

Önce sağ kolumuzu ve sol bacağımızı uzatıyoruz, ardından başlangıç pozisyonumuza geri dönüp sol kolumuzu ve sağ bacağımızı uzatarak harekete devam ediyoruz ve bu 2 hamleyi 1 tekrar sayarak bu şekilde 3 set 10 tekrar yapıyoruz.

Hareket boyunca karın kaslarımızı sıkmayı ve hareketi yavaş bir şekilde yapmayı ihmal etmiyoruz.

Side Plank