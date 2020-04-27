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Evde kalan yurttaşları eğlendirmek için balkonda konser vermek isteyen Ankaralı müzisyenler arasında silahlı çatışma çıktı

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Evde kalan yurttaşları eğlendirmek için balkonda konser vermek isteyen Ankaralı müzisyenler arasında silahlı çatışma çıktı
Evde kalan yurttaşları eğlendirmek için balkonda konser vermek isteyen Ankaralı müzisyenler arasında silahlı çatışma çıktı

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan yurttaşları eğlendirmek için başlatılan balkon konserleri Ankara'da kavgaya yol açtı.

Ankara oyun havalarıyla ismini duyuran Burhan Gülalan ve "Ankaralı Coşkun" mahlaslı Coşkun Direk, iddiaya göre balkon konseri nedeniyle birbiriyle sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın ardından Burhan Gülalan silahla vurularak yaralandı. Hastanedeki tedavisi sonrası bir video yayımlayan Burhan Gülalan, Ankara Coşkun'un silahlı saldırısına uğradığını öne sürerek, gerekenin yargı tarafından yapılmasını istedi. Yaralanan Burhan Gülalan, hastanede çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar, değerli hayranlarım Ankaralı Coşkun tarafından silahlı saldırıya uğradım. Balkon konseri yapasın diyerek beni aşağı çağırdılar konuşacağız diye, yukarıdan da tüfeklerle bana 3’ü de ateş etti. Silahlı saldırıya uğradım, gerekenin yüce adalet tarafından yapılmasını istiyorum. Bu insanlardan hakkımı aramasını istiyorum devletimizin.”

‘DAHA ÖNCE HUSUMET YOKTU’

İHA’da yer alan habere göre, Burhan Gülalan'ın iddialarına yanıt veren Coşkun Direk'in avukatı Hatice Taştan, iki ailenin de birbirleriyle daha önce husumetleri olmadığını, akraba olduklarını ifade etti. Gülalan ve Direk'in balkon konseri dolayısıyla tartıştığını ve müvekkili için yapılan azmettiricilik iddialarını kabul etmediklerini kaydeden Taştan, "Müvekkilim, tarafına ağır hakaret ve tehdit içeren mesajlarına bir son vermesi adına Burhan Gülalan'ı konuşmaya davet ediyor. Biz burada azmettiricilik iddialarını kabul etmiyoruz. Hem bir tanışıklık ve sanatçı kimliği olması dolayısıyla müvekkilimin böyle bir azmettiricilik pozisyonunda olması mümkün değil" dedi.

Dosyaya sundukları bazı delillerin olduğunu söyleyen Taştan, karşı tarafın elinde silah olduğunu iddia ederek, “Karşı tarafın ağır küfür ve hakaret içeren mesajları var. Biz olayın son bulması adına müvekkilimin karşı tarafı davet etmesiyle, ki burada azmettiricilik iddiaları çürüyor” dedi.

‘SADECE BİR EL ATEŞ ETTİ’

Yaşanan olayda karşı tarafın yoğun şekilde saldırısına müvekkilinin kardeşi Alişan Direk tarafından tek bir el atışla karşılık verildiğini iddia eden Taştan, "Olay sonrasında ne müvekkilim ne de akrabaları kaçmış değil. Bu konudaki iddialar asılsızdır. Emniyet güçlerine ifade vermeye gittik, biz de gerekli savunmaları yaptık ve mahkemeden serbest bırakılmak şeklinde adli sürecimiz halihazırda devam etmektedir" dedi.

Yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirten Ankaralı Coşkun mahlaslı Coşkun Direk ise, vurulan Burhan Gülalan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi. 

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