Koronavirüs salgını nedeniyle birçoğumuz evde vakit geçiriyoruz. Hal böyle olunca profesyonel desteğe ihtiyacımızın olduğu kişisel bakımlarımızı da kendimiz karşılamak durumunda kalıyoruz. Bunlardan birisi de saç kesmek. Evde saç kesmek, düşündüğünüz kadar zor değil! Dikkat edeceğiniz birkaç detay sayesinde dakikalar içerisinde harika saçlara sahip olabilirsiniz. İşte kadınlar için evde saç kesmek için birkaç ipucu.