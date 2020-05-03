Evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları
Koronavirüs salgını nedeniyle birçoğumuz evde vakit geçiriyoruz. Hal böyle olunca profesyonel desteğe ihtiyacımızın olduğu kişisel bakımlarımızı da kendimiz karşılamak durumunda kalıyoruz. Bunlardan birisi de saç kesmek. Evde saç kesmek, düşündüğünüz kadar zor değil! Dikkat edeceğiniz birkaç detay sayesinde dakikalar içerisinde harika saçlara sahip olabilirsiniz. İşte kadınlar için evde saç kesmek için birkaç ipucu.
Evde saç kesmek, düşündüğünüz kadar zor değil. Dikkat edeceğiniz birkaç detayla kısa süre içinde harika saçlara sahip olabilirsiniz. İşte karantinada imdadınıza yetişecek saç kesme rehberi.
03 Mayıs 2020 Pazar 19:30
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