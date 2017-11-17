Evde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Çağlayan bölgesinde Abdullah Parla Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında bakıcısı ile kalan 2 yaşındaki bebek, , bakıcısının dışarı çıktığı esnada kapının kapanması sonucu dairede mahsur kaldı.
Ailenin yardım talebi üzerine itfaiye ekipleri hidrolik merdiven ile dairenin balkon penceresinden içeriye girerek kapının açılmasını sağladı.
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