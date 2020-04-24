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Evde maske nasıl yapılır? Corona virüsü için evde maske yapmak mümkün!

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Evde maske nasıl yapılır? Corona virüsü için evde maske yapmak mümkün!
Evde maske nasıl yapılır? Corona virüsü için evde maske yapmak mümkün!

Evde maske yapmak son günlerin merak edilen konularından oldu. Corona virüsü yayılmaya devam ederken sosyal medyada pratik maske yapma yöntemlerine ilişkin video bolluğu dikkat çekiyor. Örneğin; elektrik süpürgesi poşeti ve tişörtten kolaylıkla maske yapabilirsiniz. İşte evde maske yapımı yolları...

Sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasıyla birlikte evde nasıl maske yapabileceğini araştıran vatandaşlar virüsten korunmak için maskeyi hangi malzemelerle yapabileceğini merak ediyor. N95 tipi tıbbi maskeler, kalın, sıkı pamuklu materyalden yapılıyor ve yüze oturuyor. Bu tip maskeler havada uçuşan partiküllerin yüzde 95'ini durdurabiliyor. Ev yapımı maskeler bu kadar koruyucu olmasa da, dışarıdan gelecek partiküllerin bir kısmını durdurabiliyor. İşte evde maske yapımı…

EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Ev-yapımı maskelerin corona pandemisiyle mücadelede etkili olabileceğini düşünmek için önümüzde bazı iyi örnekler bulunuyor. Bu tip maskeler virüsü büyük ölçüde kontrol altına alabilmiş Hong Kong, Moğolistan ve Güney Kore gibi ülke ve bölgelerde kullanılıyor.

Maske yapımı için aşağıdaki görsellerden faydalanabilirsiniz…m1-003.jpgm2-010.jpg

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