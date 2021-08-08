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Evde Saç Boyamak Tehlikeli mi?

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Evde Saç Boyamak Tehlikeli mi?
Evde Saç Boyamak Tehlikeli mi?

Saç boyama işlemleri sırasında yaşanabilecek alerji gibi durumlara dikkat çekerek uyarılarda bulunan kuaför Samet Zili, “Evde saç boyama sonrasında alerji oluşma riski yüksektir” dedi.

Londra'da yaşayan kuaför Samet Zili boyama işleminde alerji gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için uyarılarda bulunarak, “Saçlarında beyaz görmek çoğu kadının istemediği bir durumdur.

Kadınlar, beyaz saç gördüğünde veya kendileri saç renklerinde değişim yapmak istediklerinde ilk olarak saç boyatmak için kuaföre gitmeyi tercih etmelidir. Örneğin, İngiltere’de saç boyatmak istiyorsanız, ilk olarak saç derileriniz için alerji testi yaptırmanız gerekir. Bu test olmadan saç boyatma işlemi yapanlara ağır cezalar verilmektedir” diye konuştu.

Türk saç tasarımcı Samet Zili kullanılan saç boyaları ve boyama işlemiyle ilgili detayları ise şöyle aktardı:

“Saç boyamada kullanılan boyaların içerisindeki maddeler, ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanılan saç boyalarının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve kaliteli ürünler olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Özellikle, çok erken yaşlarda başlayan veya bir ayda birkaç defa yapılan saç boyama işlemleri, deri dâhil bütün vücutta alerjik durumların görülme ihtimalini artırıyor. Kalitesiz ürün satın alınarak evde yapılan saç boyama işlemlerinde de bu gibi sağlık sorunları ile karşılaşılması ihtimali yüksektir. Saç rengini sarıya boyatmak isteyen kadınlar açıcı uyguluyor ama bu durum deriye zarar verebiliyor. Ayrıca saçın canlılığı, parlaklığı azalıyor ve saçta ve ciltte yıpranma süreci başlıyor.”

Samet Zili ayrıca, “Saç boyalarında alerjiye sebep olabilen etken madde PDP (Parafenilendiamin), aynı zamanda geçici yapılan dövmelerde de mevcuttur. Bazı hassas cilde sahip olan kişilerde PDP maddesi, cilt ile ikinci kez temas ettiğinde alerji de başlamış olur.

O bölgede kızarıklık, sulanma ve kaşıntı görülebilir. Daha sonra bu bölgelerin enfeksiyon kapma riski de çok yüksektir. Bu yüzden kadınlar profesyonel kuaförler ile çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.

Saç boyalarındaki fiyat farklılığının, saç boyası seçimindeki karar sürecini etkilediğini belirten Zili, “Bu durum, kişiden kişiye değişiyor. Ancak cilt sağlığı ve alerji açısından en riskli olan iki çeşit boya vardır. Bunlar organik ve kalıcı saç boyalarıdır.

Organik boyalar genellikle hamilelik dönemlerinde kadınların en çok tercih ettiği boya çeşitlerindendir. Bu boyalar, toz veya sıvı halde kullanılabiliyor. Saçta kalma süresi daha uzun olduğu için yan etkileri ve alerjiye maruz kalma ihtimali de daha yüksektir. Kadınların öncelikli olarak kendi doğal saç renklerini kullanmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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