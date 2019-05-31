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Evde saksıda nane nasıl yetiştirilir?

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Evde nane nasıl yetiştirilir? Nane çoğaltma yöntemleri nelerdir? İşte yemeklere değişik bir lezzet katan nane bitkisini evde yetiştime yöntemleri!
Evde saksıda nane nasıl yetiştirilir?

Nane bitkisi hem yemeklere lezzet katan hem de iştah açan bir bitki olarak mutfaklarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle salatalara ve yemeklere ayrı bir lezzet katan bu enfes bitkiyi evde yetiştirmeye ne dersiniz? Üstelik bakımı da oldukça kolay! Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunuyor! Peki evde nane yetiştirmenin püf noktaları neler? Evde saksıda nane nasıl yetiştirilir? diyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz. İşte evde nane yetiştirmenin püf noktaları! 

EVDE SAKSIDA NANE NASIL YETİŞTİRİLİR? 

Nane yetiştirmenin ilk kuralı ekim için uygun zamanı beklemektir. Uygun zamanı beklemediğinizde başarılı bir sonuç elde edemeyebilirsiniz. Ekim için tohum ve fide kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus gübre kullanımında. Torf veya organik madde ile hazırlanan gübre kullanmaya özen göstermeniz yerinde bir karar olacaktır. 

TÜKETMEK İSTEDİĞİNİZDE DALINDAN KOPARMAYIN! 

Naneyi ektikten bir ay sonra filiz vermeye başlar. Aşırı kolay bakımı olan nane bitkisini, bahçede veya balkonda uygun saksılara ekilerek yetiştirilebilir. Düzenli olarak sulamaya özen göstermelisiniz. Yetiştirdiğiniz naneyi tüketmek istediğiniz zaman dalından koparmayın. Onun yerine makasla kesmeyi deneyin. Bu şekilde onların çoğalmasını da sağlayabilirsiniz. Tabi ki düzenli bakım sayesinde! 

 

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