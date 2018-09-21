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'Evde sigara içme' diyen eşini boğarak öldürdü

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Murat Bakan, evde sigara içmesini istemeyen eşi Aynur Gedik'i boğarak öldürdü. Bakan, berberde tıraş olurken yakalanıp gözaltına alındı.
'Evde sigara içme' diyen eşini boğarak öldürdü

DHA'nın haberine göre, Aksayay'ın Güzelyurt ilçesindeki Gaziemir köyünde yaşayan hurdacı Murat Bakan, evde sigara içmesini istemeyen 3 yıllık imam nikahlı eşi Aynur Gedik'in ağzını bantladı, el ve ayaklarını iple bağladı.

Bakan, karısını iple boğarak öldürdükten sonra evden ayrıldı.

Annesini hareketsiz şekilde bulan 17 yaşındaki Hasret Gedik, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekibi, Aynur Gedik'in öldüğünü belirledi.

Murat Bakan'ın olayın ardından Gülağaç ilçesine gittiğini belirleyen polis ekipleri, Bakan'ı berberde tıraş olurken gözaltına aldı.

Bakan, sorgulanmak üzere Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Aynur Gedik'in cesedi de otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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