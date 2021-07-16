Evde tedavi dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı, belirti göstermeyen koronovirus pozitif hastaların, 19 Temmuz Pazartesi gününden itibaren evde izolasyon olmaları yönünde karar üretti.
Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin ürettiği söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre evde izolasyon edilecek hastaların, izolasyonu girecek evlerinde tek başlarına yaşamaları zorunluluğu mevcut.
Öte yandan evde izolasyon olacak kişilerin doktor onayına ihtiyacı olduğu da belirtiliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.