Noel öncesi ABD askerlerinin sorularını yanıtlayan Trump, "Kibarca söylemek gerekirse biraz daha gençtim. Film tarihin en büyük Noel filmlerinde biri haline geldi. Böyle bir yapımın parçası olmak çok güzel bir şey" dedi

Trump, 1992'de sinemaseverlerle buluşan "Evde Tek Başına 2" filminin birçok sahnesinin çekildiği Plaza Hotel'in sahibiydi. Bir sahnede Macaulay Culkin'in canlandırdığı Kevin MaCallister karakterinin karşısındakini tanımadan Trump'a adres sorduğu görülüyor.

Trump, ABD Başkanı olmadan önce "Zoolander" ve "Sex and the City" gibi yapımlarda kısa roller almıştı.