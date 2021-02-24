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Evde Uygulanabilecek Pratik Cilt ve Saç Bakım Önerileri

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Cilt ve saç bakımınızı, COVID-19 sürecinde evde yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey mutfağınızda bulunan doğal ürünleri nasıl kullanacağınızı bilmek!
Evde Uygulanabilecek Pratik Cilt ve Saç Bakım Önerileri

Cilt ve saç bakımınızı, COVID-19 sürecinde evde yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey mutfağınızda bulunan doğal ürünleri nasıl kullanacağınızı bilmek!

COVID-19’la birlikte kalabalık ortamlardan kaçınma, sosyal mesafe ve evde zaman geçirme hayatımızın normali haline geldi. Bu değişim günlük rutinleri de büyük oranda değiştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, pandemi sürecinde kişisel bakımın da olabildiğince evde yapılmasının sağlık açısından en iyisi olduğunu dile getirerek, saç ve cilt bakımı için evde uygulanabilecek pratik önerilerde bulundu.

Cilt Bakımında Kullanılabilecek Doğal Ürünler

COVID-19 salgınının, hayatımızda yarattığı kısıtlayıcı etkisiyle önemli bir stres kaynağı haline geldiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, bu stresin birçok sağlık probleminin yanı sıra, cilt ve saç yapısının bozulmasına da neden olabileceğini söylüyor. Sağlıklı bir cilt ve saç için, su içmenin, doğru ve dengeli beslenmenin ve uyku düzeninin çok önemli olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aksoy, cildin temiz ve nemli tutulmasının da çok önemli olduğunu vurguluyor. Cilt bakımında, cilt tipini ve buna uygun ürünleri bilmenin önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, “Cilt bakımının ilk adımı cildin uygun ürünlerle temizlenmesidir. Temizlikte tonik olarak kullanabileceğiniz en iyi doğal malzemelerden biri ise gül suyudur. Gül suyu, gözeneklerin arınmasını ve siyah nokta oluşumunu önler” diyor.

Temizlik işleminin ardından cildin nemlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, nemlendirme işlemi için cilt bakımı yağları ya da evde bulunan bazı doğal malzemeleri öneriyor: "Aloe vera yapraklarının içinde yer alan jelle ya da salatalık suyuyla cildinizi nemlendirebilir, badem yağı, buğday yağı, çörek otu yağı gibi farklı yağları da bu amaçla kullanabilirsiniz.  Doğal ürünlerden Türk kahvesi, badem, toz şeker, çilek ve domates ile cildinize haftada bir kez peeling uygulayabilirsiniz.”

Hangi Cilt İçin Hangi Maske?

Sağlıklı bir cilt maskesi için cilt tiplerine göre kullanılabilecek ürünleri sıralayan Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, kuru ciltler için avokado, limon, yumurta akı, çilek ve bal ile cilt maskesi hazırlanmasını öneriyor. Nemsiz ve cansız ciltlere ise bal, yoğurt, zeytinyağı, salatalık, aloe vera, muz içeren maskeler iyi geliyor. Yağlı ciltlerde kullanılacak cilt maskelerinin ise elma sirkesi ve maden suyu içermesi gerekiyor. Yeşil çayın bütün cilt tiplerinde kırışıklık önleyici olarak kullanılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Aksoy, cilt renginin açılması, sivilce ve leke tedavisi ve hücre yenilenmesi için de limon, bal ve toz şeker gibi doğal malzemelerin kullanımını öneriyor.

Saçlarınız Doğal Güzelliğini Korusun...

Doç. Dr. Aksoy, saç bakımında kullanılabilecek doğal ürünleri de yine saç tiplerine göre sınıflandırıyor. Yağlı saçlar için yağsız yoğurt ve yumurta; ince telli saçlar için hint yağı ve ısırgan otu; kalın telli saçlar için menekşe yağı, zeytinyağı ve bal; kepekli saçlar için avokado, bal ve zeytinyağı; dökülen saçlar için zeytinyağı, bal, tarçın, yumurta ve badem yağı; kuru saçlar için bal ve süt; yıpranmış saçlar için muz ve badem yağı; kırık saçlar için menekşe yağı, jojoba yağı, tatlı badem yağı ve sirke gibi doğal malzemelerle hazırlanan karışımların kullanılmasını öneriyor.

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