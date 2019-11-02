  • BIST 98.463
  • Altın 278,095
  • Dolar 5,7020
  • Euro 6,3682
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Evdeki kedi ve köpekler ölen sahiplerinin cesedini yedi

»
İstanbul'da yaşayan Malike Okutucu'nun kedi ve köpekleri tarafından parçalanmış cansız bedeni bulundu. Tanınmaz haldeki kadının ölüm nedenini Adli Tıp da belirleyemedi.
Evdeki kedi ve köpekler ölen sahiplerinin cesedini yedi

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul'da evcil hayvanlarıyla birlikte yaşayan 42 yaşındaki Malike Okutucu ev sahibinin aramalarına cevap vermeyince inanılmaz olay ortaya çıktı. Kağıthane'deki evinde kedi ve köpekleri ile yaşayan Okutucu, 3 aydır kirasını ödemeyince ev sahibi tarafından defalarca arandı.

Cevap verilmemesi üzerine şüphelenen ev sahibi, bir arkadaşından kiracısını kontrol etmesini istedi. Malike Okutucu'nun yaşadığı daireye gelen Cevahir Z., zile basmasına rağmen karşılık alamadı. Ev sahibi arkadaşını arayarak bilgi veren genç adam, daireden kötü kokular yayıldığını söyledi.

Kadının oturduğu daireye gelen ev sahibi, kokulardan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, çilingir eşliğinde kapıyı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Genç kadının yaşadığı dairede arama yapan emniyet güçleri Malike Okutucu'nun haftalar öncesinden öldüğünü tespit etti.

Genç kadının cansız bedeninin evde birlikte yaşadığı 3 kedi ve 1 köpek tarafından parçalandığı, tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Emniyet güçleri parçalanmış cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna gönderdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Susamam’ şarkısında yer aldım diye kiralık ev vermediler"01 Kasım 2019 Cuma 19:56
  • HDP'li Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı01 Kasım 2019 Cuma 18:38
  • Cep telefonunda fazla zaman geçiriyor diye önce eşinin sonra da kendisinin boğazını jiletle kesti31 Ekim 2019 Perşembe 22:42
  • Eren Erdem, cezaevinden çıktı31 Ekim 2019 Perşembe 22:41
  • Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı31 Ekim 2019 Perşembe 21:14
  • İYİ Parti'den ABD'deki 'soykırım tasarısı'na tepki: Kız çocuklarımız da dahil herkese Talat ismini veririz31 Ekim 2019 Perşembe 17:59
  • Gülse Birsel, Hürriyet’ten istifa etti31 Ekim 2019 Perşembe 12:15
  • TC Savunma Bakanı Akar'dan Metin Şentürk'e: Hiç bizi görmüyorsun ha31 Ekim 2019 Perşembe 11:08
  • Başkanın sabah nöbeti işe yaradı: Belediye personeli artık işe erken geliyor30 Ekim 2019 Çarşamba 22:39
  • Hürriyet'te 20 gazetecinin işine tebligatla son verildi30 Ekim 2019 Çarşamba 22:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti