Evden çıkamayan 65 yaş üstü yurttaşın rakısı tutanakla teslim edildi

Marmaris'te rakı almaya giden 65 yaş üstü vatandaş jandarma tarafından evine geri yollandı. Rakısı ise tutanakla kapısına teslim edildi.
Muğla ili Marmaris ilçesine bağlı Bozburun’da rakı almaya giden 65 yaş üstü Mehmet Nuri Işıkçı, jandarmalar tarafından evine gönderildi.
Işıkçı'nın satın almak istediği 100’lük Yeni Rakı, jandarma tarafından tutanakla kapısında teslim edildi.
Tutanağı Twitter hesabından paylaşan gazeteci Nevşin Mengü, Mehmet Nuri Işıkçı'nın, arkadaşının dedesi olduğunu belirtti.
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