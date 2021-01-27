Corona virüs salgını nedeniyle kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı dönemlere ilişkin gelen ilk ekonomik göstergeler, turizm sektörünün ağır darbe aldığını ortaya koyarken, bazı ülkeler turizmi hareketlendirmek için alternatif çözümlere başvurdu.

Corona virüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir programla, evlerinden çalışanlara 2 bin dolar karşılığında bir yıllık vize veriyor.