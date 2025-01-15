Eve girdi, polis suçüstü yakaladı, kaçak çıktı

Gönyeli’de Sazlıca Sokak’ta meydana gelen olayda, 30 yaşındaki M.S.A., bir apartman dairesinin camını kırarak içeri girdi ve mülke tecavüz etti.

14.01.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gönyeli’de Sazlıca Sokak’ta, M.S.A.(E-30), bir şahsa ait apartman dairesinin camını, ikametgah içerisinde bir cürüm işlemek kastıyla açıp içeriye girmiş ve mülke tecavüz etmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.