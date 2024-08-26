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Eve girip her şeyi çaldılar

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Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ö.Z ile E.K tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Eve girip her şeyi çaldılar

Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ö.Z ile E.K tutuklanarak,  mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 1 Mart-23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinde ahşap panjuru açarak içeriye girdiklerini, birçok eşya çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların önceki gün tespit edilerek, tutuklandığını, Ö.Z'nin ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, her iki zanlının da itiraf içerikli ifade verdiklerini söyledi.

Polis memuru, mesele kapsamında aranan bir şahsın da tespit edildiğini, söz konusu kişi hakkında tutuklama emri alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Polis, aranan şahsın da olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Necdet Nuray, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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