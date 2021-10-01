  • BIST 1.398,160
  • Altın 499,65
  • Dolar 8,8400
  • Euro 10,2400
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Evergrande Çin ekonomisini tehdit ediyor

» »
Çin’in önde gelen inşaat ve emlak şirketi Evergrande grubunun vadeli borçlarını ödemede yaşadığı sıkıntı, konut sektörünün ve kredi piyasasının tümünü etkileyebilecek bir kriz potansiyeli taşıyor.
Evergrande Çin ekonomisini tehdit ediyor

 

Eevergrande'nin çöküşü domino taşı etkisi yaratabilir.

Çin’in en büyük şirketlerinden ve inşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan şirketler grubu, geçen ay vadesi gelen yurt dışı borç tahvillerinin faizini ödemede iki kez başarısız oldu.

Borcun ödenmesi için tanınan 30 günlük “hoşgörü süresi” her iki ödeme için de devam ettiğinden şirket henüz borçları için temerrüde düşmüş sayılmıyor.

Yaklaşık 20 milyar dolar yurt dışı borcu olan şirketin, gelecek ay da dolara endeksli borç tahvillerinin 162,38 milyon dolarlık faiz borcunu ödemesi gerekiyor.

Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.

Toplam borçları 300 milyar doları aşan şirketin, Çin’in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan bir borç yükümlülüğü bulunuyor.

Çöküşü, inşaat ve finans sektöründe şok dalgalarına yol açabilir

Yılda yaklaşık 600 bin konut üreten şirket, Çin’de konut arzının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Ev sahibi olmak isteyen veya emlak vergilerinin olmadığı ülkede yatırım olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda Çinlinin krediyle konut satın aldığı şirketin batmasının çok sayıda mudi yaratabileceği öngörülüyor.

Evergrande, 120 bin çalışanının yanında, projeleri aracılığıyla inşaat sektöründeki müteahhitlik ve mimarlık hizmetleri sağlayan, malzeme tedarik eden çok sayıda alt yükleniciye de iş sağlıyor.

Analistler bu boyutta bir şirketin batmasının inşaat sektöründe daralmaya, konut arzının azalmasına ve istihdam kaybına yol açacağı uyarısında bulunuyor.

“Çin’in Lehman Brothers”ı olabilir

Öte yandan, Çin’de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden de endişe ediliyor.

Analistlere göre grubun iflas etmesi, Batı’da 2008 finans krizini tetikleyen, ABD’li yatırım bankası Lehman Brothers’ın çöküşüne benzer bir etki yaratabilir.

Hükümetten bir işaret henüz yok

Çin hükümeti ve düzenleyici kurumlar, gruba devlet destekli bir kurtarma yardımı yapılacağına dair henüz bir işaret vermedi.

Hükümet, kamuya ait şirketlerin ve kamu destekli inşaat şirketlerinin Evergrande’nin borç yükümlülüklerine karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik ederek iç borç risklerini azaltmaya çalışıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan Soçi'de Putin'e taviz mi verdi?30 Eylül 2021 Perşembe 17:46
  • Rusya: Avrupa ve Çin, ilave kömür talebinde bulunmadı30 Eylül 2021 Perşembe 15:32
  • Çin köşeye sıkıştı: Corona virüsü ilk nerede ortaya çıktı?30 Eylül 2021 Perşembe 13:39
  • Ülkede Covid-19 krizi: THY uçuşları durduruldu29 Eylül 2021 Çarşamba 12:39
  • Hakuho: Japonya'nın emekliliğini açıklayan yenilmez sumo güreşçisi28 Eylül 2021 Salı 21:21
  • Afganistan'da Taliban yönetiminde kadın hakimler haklarında hüküm verdikleri katillerin hedefinde28 Eylül 2021 Salı 20:59
  • Japonya siber güvenlikte Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi tehdit olarak görüyor28 Eylül 2021 Salı 15:05
  • Japonya'dan COVID-19'un tedavisi için "sotrovimab" ilacına onay28 Eylül 2021 Salı 11:22
  • Güney Kore’de köpek eti tüketimi yasaklanabilir28 Eylül 2021 Salı 11:02
  • Füze denemelerini artıran Kuzey Kore’den ABD’ye gözdağı: Düşmanlığı bırakın28 Eylül 2021 Salı 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti