Everton, Rus Şirketleriyle Ticari Sponsorluk Anlaşmalarını Askıya Aldı

Everton takımının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncular, teknik ekip ve Everton'da çalışan herkes, Ukraynalı oyuncumuz Vitalii Mykolenko ve ailesine tam destek vermeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz kulüp, Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile olan tüm ticari sponsorluk anlaşmalarını derhal askıya aldığını duyurdu.

Everton'la ticari bağları bulunan Rus milyarder Alisher Usmanov'un mal varlığı Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Avrupa Birliği tarafından dondurulmuştu.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin başkanlığını yaptığı Usmanov'un sahibi olduğu USM Holdings, kulübün antrenman sahasına sponsorluk yapıyor.