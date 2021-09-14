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“Evet biz hükumet kurmadık… Sırf koltuğa oturalım diye "hükumet" adı altında sunmadık…”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in "Erhürman pandemi döneminde hükumet kurmak istemedi" açıklamalarına yanıt verdi.
“Evet biz hükumet kurmadık… Sırf koltuğa oturalım diye "hükumet" adı altında sunmadık…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in "Erhürman pandemi döneminde hükumet kurmak istemedi" açıklamalarına yanıt verdi, “Biz uyumlu çalışamayacak, güven vermeyecek, zorlama bir yapıyı sırf koltuğa oturalım diye "hükumet" adı altında sunmadık” dedi.

Erhürman, Saner’e, “Evet biz kurmadık. Siz ise kurduğunuzu zannettiniz ama ortada hükumet falan yok! Esas mesele bu!” diye seslendi.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Sn. Saner bugüne dair söylediklerinin trajikomikliğini nihayet fark etmiş olacak ki eskiye dönmeye başladı. Bugün bir TV programında "Erhürman pandemi döneminde hükumet kurmak istemedi" demiş.

O dönemde de açıkladık. Biz uyumlu çalışamayacak, güven vermeyecek, zorlama bir yapıyı sırf koltuğa oturalım diye "hükumet" adı altında sunmadık. Evet biz kurmadık. Siz ise kurduğunuzu zannettiniz ama ortada hükumet falan yok!!! Esas mesele bu!!!”

Başbakan Ersan Saner ne demişti?

"İleride CTP ile hükümet kurmak ister misiniz?" şeklinde soru üzerine Başbakan Ersan Saner, “Görev aldığımda, samimi olarak ilk Tufan Hoca’ya gittik. Daha sonra görev Tufan Erhürman’a verildi. Tufan Erhürman neden hükümeti kurmadı? Kendisinin yönetim kabiliyeti varsa kursaydı. Kurmadı değil, Tufan Erhürman pandemi döneminde hükümeti kurmak istemedi” diye konuşmuştu.

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