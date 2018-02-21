“Net olarak Bertan Zaroğlu’nu tanıyan herkes bilir ki Bertan Zaroğlu doğduğundan beri askerdir. Türk milletinin askeriyim ben. Yüce Türk milletinin askeriyim.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği “sağlık raporu nedeniyle askerlik yapmadığı” iddialarını doğruladı, kendini şu sözlerle anlattı: “Net olarak Bertan Zaroğlu’nu tanıyan herkes bilir ki Bertan Zaroğlu doğduğundan beri askerdir. Türk milletinin askeriyim ben. Yüce Türk milletinin askeriyim.

Ada TV’de yayınlanan Günaydın Ada isimli programa katılan Bertan Zaroğlu, öğrenciliği sırasında aldığı yurttaşlık ve sosyal sigortalarda bugüne kadar hiçbir kaydının bulunmaması konusunda detay vermedi. “3-4 gündür Yenidüzen ısrarla benim vatandaşlığım konusunda yayınlar yapıyor ve toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalışıyor” diyen Bertan Zaroğlu, bunun bilinçli bir çalışma olduğunu öne sürdü, “saçma sapan” dediği iddialara yanıt vermediğini belirtti. Zaroğlu, şunları söyledi: “Bertan Zaroğlu’nun vatandaşlığı hakkında sürekli yanlış bilgiler vererek yanıltmaca yapıyorlar. Bertan Zaroğlu 2000- 2001 yılında adaya geldi 10’uncu yılında vatandaşlık aldı. Aradan sekiz yıl geçti, sekiz yıl içinde yedi hükümet geçti. 3 başbakan görev yaptı. 3 tane içişleri bakanı göreve geldi. Doğuş Derya ile mahkeme süreci yaşandı. Bu toplumun sinir uçları ile oynayan kişiler o dönemde de “Evet, yapmadım ama doğuştan askerim” “2010 yılında geçirmiş olduğum bir kazadan dolayı askerlik yapmadım, doğrudur. Net olarak beni tanıyan herkes bilir ki Bertan Zaroğlu doğduğundan beri askerdir.”

“Evet, yapmadım ama doğuştan askerim”

Vatandaşlığım üzerinden saldırı yapmaya başladılar. Araştırdılar, baskı yaptılar ama herhangi yaşa dışı bir şeye rastlamadılar. Yüksek Seçim Kurulu’na müracaat ettim, aday oldum, kimsenin itirazı olmadı. Adaylığım kabul oldu. Milletvekili seçildim.” “Acemice bir laf etti” Zaroğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin “yasa dışı yurttaşlıklar araştırılacak, milletvekili olsa dahi fark etmez” sözlerine yönelik de “acemice” yorumu yaptı. “Benim meslektaşım, milletvekili olarak çıkacak ve diyecek ki ‘milletvekili olsa da bir şey fark etmez’, çok fark eder” diyen YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İçişleri bakanı acemice bir cevap verdi. Acemice bir söz attı ortaya. Böyle bir şey olmaz. Yasa dışılık olsa dahi söylediğim gelişmelerden dolayı bile bir milletvekilinin vatandaşlığı tartışılamaz bile. Bunlar psikolojik bir savaşın, hesabın ürünü olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış şeyler olduğunu düşünüyorum. Kişilerle uğraşılıyor. Halkın vicdanına bırakıyorum.” “Evet, doğrudur, askerlik yapmadım” Yenidüzen’in manşetine taşıdığı “askerlik” konusuna da değinen Zaroğlu, haberi doğruladı, şunları söyledi: “Bertan Zaroğlu askerlik yapmamış, yazmışlar. Evet, doğrudur. 2010 yılında geçirmiş olduğum bir kazadan dolayı ‘askerliğe elverişli değildir, barışta görev yapamaz, savaşta yapar’ şeklinde bir rapor verildi bana ve askerlik yapamadım maalesef. Net olarak beni tanıyan herkes bilir ki Bertan Zaroğlu doğduğundan beri askerdir. Türk milletinin askeriyim ben. Yüce Türk milletinin askeriyim. Keşke o şerei görevi yapma fırsatım olsaydı maalesef olmadı. Bu da benim sağladığım bir durum değil başıma gelen bir kazadan dolayı yapamadım.